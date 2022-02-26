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    Aydın'da ailesinin yaşadığı evi yaktı

    Bilinmeyen bir nedenle ailesinin kaldığı evi ateşe veren şahıs, olay yerinden kaçarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında annesi, sinir krizi geçirdi.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 14:38
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    Aydın'da ailesinin yaşadığı evi yaktı

    Aydın’ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşanan olayda, A. Z. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi.

    Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Yangını söndüren itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramasını önledi.

    Aydın da ailesinin yaşadığı evi yaktı #1

    ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Yangının söndürülme çalışmaları esnasında A.Z. ’nin annesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri A.Z.’yi bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

    Aydın da ailesinin yaşadığı evi yaktı #2


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