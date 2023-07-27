Aydın'da akıma kapılıp sulama kanalına düşen anne ve kızı can verdi Aydın'da elektrikli su motorundan akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne ve 16 yaşındaki kızı olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 yaşındaki oğlunun ise hayati tehlikesi sürüyor.

İHA Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Çamlıdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı öldü Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre T.'nin ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.