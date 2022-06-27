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    Aydın'da alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1’i öldü

    Aydın Yenipazar'da otluk alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1'i yanarak öldü.
    • 27.06.2022 - 21:48
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    Aydın'da alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1’i öldü

    Saat 15.30 sıralarında Aydın'ın Yenipazar ilçesi Kırsal Donduran Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı.

    Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 yavru köpekten 1'i yanarak can verdi

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler arasında kalan 3 yavru köpeği fark etti. Köpeklerden 2’si ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarılırken, 1 yavru ise yanarak öldü.

    DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu yangın kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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    Aydın da alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1’i öldü #4

    Aydın da alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1’i öldü #5


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