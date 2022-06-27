Aydın'da alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1’i öldü

Aydın Yenipazar'da otluk alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 3 yavru köpekten 1'i yanarak öldü.

Saat 15.30 sıralarında Aydın'ın Yenipazar ilçesi Kırsal Donduran Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 yavru köpekten 1'i yanarak can verdi

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler arasında kalan 3 yavru köpeği fark etti. Köpeklerden 2’si ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarılırken, 1 yavru ise yanarak öldü.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu yangın kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

















