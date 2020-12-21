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Aydın'da alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Aydın'da alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasında motosikleti ile alkol servisi yaptığı belirlenen kişiye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi.