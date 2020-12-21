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- Aydın'da alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza
Aydın'da alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasında motosikleti ile alkol servisi yaptığı belirlenen kişiye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi.
- DHA
- 21.12.2020 - 07:26
Hafta sonu koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Yasaklara uymayanlara ise ceza yağdı.
8 BİN 107 LİRA PARA CEZASI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde de motosikleti ile alkol servisi yaptığı tespit edilen E.T., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Motosikletinde çok sayıda alkol şişesi bulunan E.T.'ye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi.