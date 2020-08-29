Aydın'da alkollü kişi, okul bahçesini ateşe verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü şahıs, bir ilkokulun bahçesinde bulunan ağaçları ateşe verirken, şahsın kendini savunması

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi İbrahim Zeki Emgin İlkokulu’nda saat 21.00 sıralarında, ilkokulun bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

"HALKI TEST ETMEK İÇİN YAKTIM"

Bahçedeki 5 ağaç zarar görürken alevler okula sıçramadan söndürüldü. Okulun bahçesindeki ağaçları ateşe veren Küçükaslan "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi" dedi.

İtfaiye ekiplerinin "Doğaya zarar veriyorsun" tepkisine ise alkollü vatandaş "Ben haklıyım" diyerek kendini savundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Murat K.’yi (41) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.