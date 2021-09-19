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- Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı
Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı
- İHA
- 19.09.2021 - 07:08
- Güncelleme : 19.09.2021 - 07:15
Aydın Kuşadası Limanı’nda alkollü bir mekanda, iddiaya göre müzik sesinden dolayı bir müşteri ile mekan sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMADA SİLAH ÇEKİLDİ, 5 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek mekan dışına taştı. Mekana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Balıkçılar Meydanı’nda öfkeli müşteri silahına sarıldı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı
SALDIRGAN YAKALANDI
Bu sırada meydana yakın olan polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Ekipler, silahlı saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına alırken, yaralılar da olay yerindeki sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
O ANLAR KAYITTAYDI
Vatandaş kamerasına yansıyan olayda ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.