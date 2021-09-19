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    Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı

    Kuşadası ilçesindeki bir alkollü mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar görüntülendi.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 07:08
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 07:15
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    Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı

    Aydın Kuşadası Limanı’nda alkollü bir mekanda, iddiaya göre müzik sesinden dolayı bir müşteri ile mekan sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞMADA SİLAH ÇEKİLDİ, 5 KİŞİ YARALANDI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek mekan dışına taştı. Mekana yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Balıkçılar Meydanı’nda öfkeli müşteri silahına sarıldı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

    Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Bu sırada meydana yakın olan polis ekipleri olaya anında müdahale etti. Ekipler, silahlı saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına alırken, yaralılar da olay yerindeki sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Aydın da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı #1

    O ANLAR KAYITTAYDI

    Vatandaş kamerasına yansıyan olayda ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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    Aydın da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı #5

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