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Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı

Aydın'da alkollü mekanda gürültü tartışması silahlı kavgayla bitti: 5 yaralı

Kuşadası ilçesindeki bir alkollü mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında müziğin sesinin yüksek olmasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar görüntülendi.