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    Aydın'da alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı

    Trafikte ilerleyen aracın üzerine çıkarak oynayan S.K. isimli şahsın görüntüleri aynı güzergahtaki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı yakaladı.
    • 11.08.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 16:32
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    Aydın'da alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı

    Trafik magandalarının yeni adresi Aydın.

    Alkollü olduğı iddia edilen bir kişi, Kuşadası'nda seyir halinde olan bir aracın üzerine çıktı.

    Ekipler tarafından kimliği tespit edildi

    Trafikteki diğer yolcular tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Çevresindekilerle birlikte kendi canını hiçe sayan şahıs, paylaşılan görüntülerin ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

    Aydın'da alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı VİDEO

    Cezai işlem uygulandı

    Sürücü A.G.'ye ve seyir halindeki aracın tavanına çıkıp oyun oynayan S.K.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandı.

    Öte yandan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    İHA'nın akktarımına göre; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı #1


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