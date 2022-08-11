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Aydın'da alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı

Aydın'da alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı

Trafikte ilerleyen aracın üzerine çıkarak oynayan S.K. isimli şahsın görüntüleri aynı güzergahtaki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı yakaladı.