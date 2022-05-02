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    Aydın'da alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı.
    • 02.05.2022 - 18:56
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    Aydın'da alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı.

    Ehliyetine 8 aylığına el konuldu

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    İHA'ya göre yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu.

    Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Aydın da alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı #1

    Aydın da alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı #2

    Aydın da alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı #3


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