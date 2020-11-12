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    Aydın'da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda yürüyen 2 gence, alkollü olduğu öğrenilen sürücü, otomobili ile çarptı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 05:49
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 08:57
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    Aydın'da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi üzerinde, seyir halinde ilerleyen Kerem Ç. yönetimindeki 35 DB 0395 plakalı BMW marka otomobil, yolda yürüyen Ahmet K. ve Nurettin Ö.’ye çarptı.

    YOLA SAVRULDULAR

    Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yola savruldu. Sürücü Kerem Ç., 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Aydın da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı #1

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsnünü 0.4 promil alkollu olduğu tespit edildi.

    Aydın da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı #2

    Aydın da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı #3

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