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- Aydın'da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı
Aydın'da alkollü sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda yürüyen 2 gence, alkollü olduğu öğrenilen sürücü, otomobili ile çarptı.
- İHA
- 12.11.2020 - 05:49
- Güncelleme : 12.11.2020 - 08:57
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi üzerinde, seyir halinde ilerleyen Kerem Ç. yönetimindeki 35 DB 0395 plakalı BMW marka otomobil, yolda yürüyen Ahmet K. ve Nurettin Ö.’ye çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yola savruldu. Sürücü Kerem Ç., 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsnünü 0.4 promil alkollu olduğu tespit edildi.