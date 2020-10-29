Aydın'da altın bozduran kişi, dolandırıldığını fark etti

Aydın'ın Didim ilçesinde, satın aldığı 59 adet Reşat altını götürdüğü kuyumcuda sahte olduğunu öğrenen M.T.'nin şikayeti üzerine, kendisine altınları satan 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da yaşayan M.T, polis ekiplerine satın aldığı altınların sahte olduğunu ve dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.T.'nin polis ekiplerine verdiği ifadesinde, daha önceden tanıdığı A.İ.'nin, kendisini arayarak, bir arkadaşının elinde Reşat altınlar olduğunu ve bunu uygun fiyata vermek istediğini söyledi.

59 REŞAT ALTINI 80 BİN LİRAYA ALDI

Bunun üzerine Ö.B. isimli kişinin Kırşehir’den Didim'e geldiğini söyleyen M.T., piyasada tanesi yaklaşık 3 bin 300 lira olan Reşat altınları almak üzere bankadan 80 bin lira para çektiğini ve 59 Reşat altın karşılığında A.İ ve Ö.B.'ye parayı verdiğini belirtti.

SAHTE OLDUKLARINI KUYUMCUDA ÖĞRENDİ

Satın aldığı 59 Reşat altını kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde altınların sahte olduğunu öğrenen M.T., dolandırıldığını anladı. Polise giderek, şikayetçi olan M.T.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin A.İ, M.D, A.R.B, Ö.B. ve B.A.K. olduğunu tespit etti.

5 KİŞİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sahte altın ve 23 bin 700 lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.