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    Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı

    Kuşadası ilçesinde altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kalarak can verdi.
    • AA
    • 25.12.2021 - 23:06
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 23:19
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