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- Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
Kuşadası ilçesinde altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kalarak can verdi.
- AA
- 25.12.2021 - 23:06
- Güncelleme : 25.12.2021 - 23:19
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşeneceği esnada toprağın kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda, Doğan'ın cesedine ulaşıldı.
Aydın'da altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı VİDEO