Aydın'da annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı, tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadının evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan oğlu, tutuklandı.

Dün Nazilli ilçesi Yani Mahalle Ordu Caddesi’ndeki bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda, apartman sakinlerinin 60 yaşındaki Ayşe B.’nin oturduğu daireden kötü kokular geldiği ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları yönündeki ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye geldi.

YAŞLI KADIN, TOPRAĞA VERİLDİ

Girilen evde üstü örtülü halde ölü bulunan yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşlı kadın otopsisinin tamamlanmasının ardından bugün Yunus Emre Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OĞLU TUTUKLANDI

Polis, yaptığı araştırmada, sabah darp edildiği iddiasıyla Nazilli Devlet Hastanesine giden Ayşe B.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu M.B.’yi gözaltına aldı. Komşuların ifadesine göre M.B. ile annesi Ayşe B.’nin geçtiğimiz Cumartesi günü evde tartıştıkları, M.B.’nin annesini darp ettiği iddia edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı M.B. Nazilli E Tipi Kapalı-Açık Cezaevine gönderildi.









