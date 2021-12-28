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    Aydın'da aracın kapısını açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Kuşadası'nda aracın arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk, bir anda kapıyı açarak yola atladı. Çocuğun arabadan düştüğünü fark etmeyen baba, çocuğunu ezdi.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 22:49
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    Aydın'da aracın kapısını açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi.

    ARACIN KAPISINI AÇIP ATLADI

    Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı.

    DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEYEN BABA, ÇOCUĞUNU EZDİ

    Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Aydın da aracın kapısını açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #1

    TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da aracın kapısını açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #2

    Aydın da aracın kapısını açıp atlayan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #3

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