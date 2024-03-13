Aydın'da at arabasına araç çarpan ramazan davulcusu öldü Aydın'da ramazan ayında davul çalarak mahalleyi sahura kaldıran 4 çocuk babası şahıs sebze haline giderken at arabasına otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde evli ve 4 çocuk babası Hakkı Eğe, ramazan dolayısıyla mahallede davulunu çalıp mahalleliyi sahura kaldırdıktan sonra evine döndü.

Pazarcılık da yapan Eğe, at arabası ile sebze haline giderken E.G. yönetimindeki hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Hastanede can verdi

Hakkı Eğe, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan bütün müdahalelere rağmen Eğe, hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen E.G. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşananlar kamerada

Hafif ticari aracın at arabasına çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile at arabasının ve Eğe'nin yola savrulması, araçtan inen iki kişinin kaza yerine gelerek tekrar araca doğru koşturması yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)