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    Aydın’da Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

    16 yaşında olduğu belirlenen şüphelinin pişman olduğunu söylediği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 28.11.2020 - 13:27
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    Aydın’da Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

    Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki H.H.Ç., sosyal medya hesabından Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunduğu videoyu paylaştı.

    Videosunda Atatürk'ü sevmediği için düşük notlar aldığı öne süren H.H.Ç., "Ben Atatürk'ü sevmediğim için öğretmenler ve okul arkadaşlarım tarafından dışlandım. Hak ettiğim notu vermediler. Kuzenlerim benden yüksek notlar alırken, ben düşük notlar aldım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Mustafa Kemal'in adını bu topraklardan sileceğiz." dedi.

    POLİS, EVİNDEN ALDI

    Sosyal medya takipçilerinin büyük tepkisine neden olan paylaşımın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, H.H.Ç.'yi evinde gözaltına alındı.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Pişman olduğunu söylediği öğrenilen H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Aydın’da Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı #1

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