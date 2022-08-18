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    Aydın'da atıyla nehre giren genç, kayboldu

    Serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düşen genç, kayboldu.
    • 18.08.2022 - 06:41
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    Aydın'da atıyla nehre giren genç, kayboldu

    Aydın Köşk-Dalama yolu üzerindeki Büyük Menderes Nehri köprüsü yakınlarında S.C.E. (18) isimli genç, atıyla birlikte serinlemek için nehre girdi.

    Nehir içindeyken atının eyerinin ters dönmesi sonucu talihsiz gencin suya düşerek akıntıya kapıldığı iddia edildi.

    Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, gencin bulunması için çalışma başlatırken nehirdeki bir adacık kısmında atı eyeri ters dönmüş şekilde buldu.

    Canlı bir şekilde bulunan at, sudan çıkarılırken talihsiz gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonuç vermezken havanın da kararması üzerine, ara verilen kayıp şahsı arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren sualtı dalgıç ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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