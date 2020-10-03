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    Aydın'da ayakkabı hırsızlığı kamerada

    Bir apartmana girerek kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalıp olay yerinden uzaklaşan iki kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 18:00
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    Aydın'da ayakkabı hırsızlığı kamerada

    Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Çapahasan Mahallesi'nde bulunan bir apartmana gelen yüzleri maskeli iki kadın, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları gözlerine kestirdi.

    Kadın hırsızlar, tek tek topladıkları ayakkabıları yanlarında getirdikleri pazar arabasına doldurduktan sonra kayıplara karıştı.

    Durumu fark eden bina sakinleri ise polise şikayette bulundu.

    HIRSIZLAR ARANIYOR

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, apartmandaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis, kimlikleri belirsiz hırsızlık şüphelisi 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

    Kadınların ayakkabıları çaldığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Aydın'da ayakkabı hırsızlığı kamerada

    Aydın da ayakkabı hırsızlığı kamerada #1

    Aydın da ayakkabı hırsızlığı kamerada #2

    Aydın da ayakkabı hırsızlığı kamerada #3

    Aydın da ayakkabı hırsızlığı kamerada #4

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