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- Aydın'da aynı evi defalarca soydular
Aydın'da aynı evi defalarca soydular
- İHA
- 15.03.2022 - 09:57
- Güncelleme : 15.03.2022 - 10:29
Aydın'ın Nazilli ilçesi Turan Mahallesi 133 Sokak'taki bir evde yaşanan olayda, üç aydır Antalya’da yaşayan ve evine hiç uğramayan bir vatandaşın dairesine çeşitli zamanlarda giren hırsızlar, içeride bulunan elektrikli aletlerle birlikte banyo lavabolarını çalarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını izledi. Polislerin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler tespit edildi.
2 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI
Nazilli polisi, şüpheli şahısların evini tespit ettikten sonra sabaha karşı operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahısların evine yapılan operasyonda Y.U ve O.T isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Çalınan malzemelerin bir kısmını satılan yerlerde ele geçiren polis ekipleri, eşyaları satın alanlar hakkında da adli işlem başlattı.