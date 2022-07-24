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    Aydın'da babasını öldüren cani tutuklandı

    Germencik'de, eve geç gelmesine kızan babası Fikret Tabakoğlu’nu döverek öldüren Aydın Tabakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 24.07.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 14:26
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    Aydın'da babasını öldüren cani tutuklandı

    Aydın'ın Germencik ilçesi kan donduran bir aile faciasına sahne oldu.

    İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi Turan Emek Sokak’taki müstakil evde işçi emeklisi 69 yaşındaki Fikret Tabakoğlu ile 34 yaşındaki oğlu Aydın Tabakoğlu arasında eve geç gelme tartışması başladı.

    DHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.

    Babasını döverek öldürdü

    Kavgada Aydın Tabakoğlu, babasını yumruk ve tekmelerle darbetti.

    Tabakoğlu aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    Daha önce de tartışma yaşamışlar

    Şüpheli Aydın Tabakoğlu gözaltına alındı. Tabakoğlu'nun, babasını eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    Baba- oğul arasında daha önce de benzer tartışma yaşandığı belirtildi.

    Tabakoğlu, polisteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da babasını öldüren cani tutuklandı #1

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