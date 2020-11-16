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- Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü
Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü
- İHA
- 16.11.2020 - 11:30
- Güncelleme : 16.11.2020 - 12:19
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fırat K., çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra baldızı Vade B. ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Fırat K., bu sırada yanlarına gelen Adem A. ve Batuhan D. ile Vade B.'ye laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.
BOĞAZINI KESTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat K.'nin boğazına sapladı.
Daha sonra da Vade B.'yi bacağından bıçakladı.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Fırat K., kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat K.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
PİLAV DAĞI'NDA YAKALANDILAR
Bıçaklı saldırganlar, olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı'na kaçtı.
Bölgeyi abluka altına alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi Pilav Dağı'nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
MAHKEME 6 SAAT SÜRDÜ
Cinayeti işledikleri öne sürülen 2 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelileri Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.
“ÖLDÜRMEK İÇİN VURMADIM”
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Batuhan D.’nin mahkemeye verdiği ifadede, “Hasbelkader bıçağı savurdum; öldürmek için vurmadım.” dediği öğrenildi.