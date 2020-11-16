Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü

35 yaşında evli ve 2 çocuk babası, boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan bıçaklı iki saldırgan, dağda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fırat K., çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra baldızı Vade B. ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Fırat K., bu sırada yanlarına gelen Adem A. ve Batuhan D. ile Vade B.'ye laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.

BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat K.'nin boğazına sapladı.

Daha sonra da Vade B.'yi bacağından bıçakladı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Fırat K., kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat K.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

PİLAV DAĞI'NDA YAKALANDILAR

Bıçaklı saldırganlar, olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı'na kaçtı.

Bölgeyi abluka altına alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi Pilav Dağı'nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

MAHKEME 6 SAAT SÜRDÜ

Cinayeti işledikleri öne sürülen 2 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelileri Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

“ÖLDÜRMEK İÇİN VURMADIM”

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Batuhan D.’nin mahkemeye verdiği ifadede, “Hasbelkader bıçağı savurdum; öldürmek için vurmadım.” dediği öğrenildi.