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    Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü

    35 yaşında evli ve 2 çocuk babası, boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan bıçaklı iki saldırgan, dağda polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 11:30
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 12:19
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    Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fırat K., çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı.

    Bir süre sonra baldızı Vade B. ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Fırat K., bu sırada yanlarına gelen Adem A. ve Batuhan D. ile Vade B.'ye laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.

    BOĞAZINI KESTİ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat K.'nin boğazına sapladı.

    Daha sonra da Vade B.'yi bacağından bıçakladı.

    Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü #1

    EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

    Fırat K., kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat K.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    PİLAV DAĞI'NDA YAKALANDILAR

    Bıçaklı saldırganlar, olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı'na kaçtı.

    Bölgeyi abluka altına alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi Pilav Dağı'nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü #2

    MAHKEME 6 SAAT SÜRDÜ

    Cinayeti işledikleri öne sürülen 2 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelileri Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

    “ÖLDÜRMEK İÇİN VURMADIM”

    Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Batuhan D.’nin mahkemeye verdiği ifadede, “Hasbelkader bıçağı savurdum; öldürmek için vurmadım.” dediği öğrenildi.

    Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü #3

    Aydın’da baldızına laf atan kişiyle girdiği tartışmada öldürüldü #4

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