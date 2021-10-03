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- Aydın'da balkondan yoldaki aracın üstüne düşen şahıs yaşamını yitirdi
Aydın'da balkondan yoldaki aracın üstüne düşen şahıs yaşamını yitirdi
Aydın’ın Efeler ilçesinde balkondan sokaktaki otomobilin üzerine düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.
- İHA
- 03.10.2021 - 22:36
Aydın’ın Efeler ilçesinde 68 yaşındaki Salih Belaş, evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anda dengesini kaybederek sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içeriye giren yaşlı adam, hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.