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- Aydın'da barışma teklifi reddedilen kişi, eve ateş açtı
Aydın'da barışma teklifi reddedilen kişi, eve ateş açtı
- İHA
- 30.11.2020 - 00:09
Aydın'ın Efeler'e bağlı Cuma Mahallesi 205 sokakta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, C.A.G. ile M.B., U.B., M.B ve M.A. geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Aradan geçen iki günün ardından C.A.G. akşam saatlerinde tartıştığı kişilerin evlerine giderek barışma teklifinde bulundu.
BARIŞMA TEKLİFİ REDDEDİLİNCE KURŞUN YAĞDIRDI
Husumetlileri C.A.G.'nin barışma teklifini geri çevirerek evden kovdu. C.A.G. sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evine geri döndü.
C.A.G.'nin eve dönmesinin ardından husumetlileri plakası alınamayan bir otomobil ile evlerinin önüne gelerek pompalı tüfek ile 5 el ateş etti.
Olayda ölen yada yaralanan olmazken, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçan şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.