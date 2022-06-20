Aydın'da başıboş keçiler toplandı

Aydın'ın Söke ilçesinde son dönemde başıboş gezen keçilerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler tarafından yaklaşık 80 keçi yakalanarak koruma altına alındı.

Aydın'da Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yaptıkları ortak operasyonla Çeltikçi Mahallesi ve Savuca Mahallesi ile Sanayi Sitesi’nde başıboş gezen keçileri topladı.

Bayındır Caddesi’nde başlayan keçi toplama operasyonu, Morkent civarı, Huzur Yapı çevresi, Savuca, Yavuz Selim Lisesi çevresi ve sanayi sitesi ile devam eti.

Yaklaşık 80 civarında keçi toplandı

Yaklaşık 80 civarında keçi toplanarak daha önceden belirlenen alanda koruma altına alındı.

Benzer denetim ve operasyonların devam edeceği, kurallara uymayan ve şehir merkezinde mallarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine yüksek miktarlarda cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlar memnun

İHA'nın aktardığına göre yapılan operasyonu balkon ve camlarından merakla izleyen vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, denetimlerin devam etmesini istedi.