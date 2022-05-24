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    Aydın'da başına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti

    51 yaşındaki Tayfun Yorulmaz, 4 yıl önce polislikten emekli olduktan sonra mermer atölyesi devraldı. İş yerinde çalışırken başına spiral bıçağı saplanan Yorulmaz hayatını kaybetti.
    • 24.05.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:16
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    Aydın'da başına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde 51 yaşındaki Tayfun Yorulmaz, 4 yıl önce Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra mermer atölyesi devraldı.

    İş yerinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Tayfun Yorulmaz, mermer keserken spiral bıçağı henüz bilinmeyen nedenle yerinden çıkarak başına saplandı.

    Olay yerinde can verdi

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yorulmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

    Yapılan incelemenin ardından Tayfun Yorulmaz’ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da başına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti #1

    Aydın da başına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti #2

    Aydın da başına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti #3


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