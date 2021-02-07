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    Aydın'da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir gün önce çalınan motosikletin sürücüsünü bekçiler, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladı.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 06:48
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    Aydın'da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı

    Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Polis Merkez Karakoluna bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir motosiklete dur ihtarında bulundu.

    DUR İHTARINA UYMADI, KOVALAMACA BAŞLADI

    Polisin dur ihtarına uymayan sürücü son sürat kaçmaya başladı. Caferli Mahallesi’ne dönüş yapan motosiklet sürücüsü trafiği defalarca tehlikeye düşürdü. Yakalamakta kararlı olan bekçiler plakasız motosikletin peşini bir an olsun bırakmadı.

    Aydın da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı #1

    30 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

    Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca tarlada son buldu. Motosikletiyle kaza yapan sürücü bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin üzerinden bir miktar metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Aydın da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı #2

    CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ MOTOSİKLET ÇALMIŞ

    Yapılan GBT sorgulamasında ise şüphelinin M.Ö. olduğu ve bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Motosikletin yapılan şase sorgulamasında ise 09 BDR 98 plakalı motosiklet olduğu ve bir gün önce Kuşadası’ndan çalındığı tespit edildi. Şüpheli bekçiler tarafından gözaltına alındı.

    Aydın da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı #3

    Aydın da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı #4

    Aydın da bekçiler, çalıntı motosikletin sürücüsünü 30 kilometre kovaladı #5

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