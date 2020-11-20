Aydın'da benzin istasyonunun yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu

Efeler ilçesindeki bir benzin istasyonu yanında bulunan restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunun yanında bulunan restoranda saat 23.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kapalı olan restorandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Benzin istasyonunun yanında çıkan yangınına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçerken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



