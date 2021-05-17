Aydın'da berber salonları doldu

Aydın'da tam kapanmanın ardından berberlerde yoğunluk oluştu.

Türkiye'de tam kapanmanın ardından sokaklar ve berberlerde yoğunluk gözlendi.

Kapanmanın bitimiyle dışarı çıkan vatandaşlar, soluğu berber salonlarında aldı.

BERBERLER YENİDEN HİZMETE BAŞLADI

Tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci ile birlikte cadde ve sokaklar hareketlendi. Normalleşmeyle berberler de işbaşı yaptı. Kurallara uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayan berberlerde yoğunluk yaşandı.





"İNŞALLAH BİR DAHA KAPANMA OLMAZ"

Randevu sistemi ile çalışan berberler, bugün arayan müşterilerine yaşanan yoğunluk nedeniyle birkaç gün sonrasına randevu vermek durumunda kaldı.

Müşterilerin günler öncesinden randevu aldıklarını ifade eden berberler, "Kapanma kararı öncesinde de yoğunluk yaşamıştık. Kapanma dönemi boyunca tıraş olamayan müşterilerimiz kapanma sonrasında da yoğunluk oluşturdu. İnşallah kısa zamanda normale döner bir daha kapanma yaşamayız." ifadelerini kullandı.