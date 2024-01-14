Aydın'da bir aydır kayıp olan şahsın cesedi arazide çuval içerisinde bulundu Aydın'da bir aydır kayıp olan şahsın cansız bedeni mezarlık yanındaki boş arazide çuval içerisinde bulundu.

DHA

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), 14 Aralık akşam saatlerinde çarşıya gitmek için evinden çıktı ancak bir daha geriye dönmedi.

Akalın'dan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ve jandarma, 1 aydır Akalın'ın izine rastlayamadı.

Çuval içerisinde ceset

Pazar günü akşam saatlerinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde bulunan Granta Mezarlığı yakınından geçen vatandaşlar boş arazideki çuvalı fark etti.

Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çuval içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.

Akalın'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)