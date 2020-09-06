Aydın'da bir gecede 4 eve giren hırsız yakalandı

Aynı gece dört eve giren sabıkalı hırsız, girdiği son evin sahibi ile karşılaşınca yakalanmamak isterken balkondan düşerek yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Altıeylül Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Karabela, evinine hırsızlık için giren S.Ş. ile karşılaştı.

Karşısında ev sahibini gören hırsız ise korkup balkondan atlayarak, yaralandı.

POLİSTEN KAÇAMADI

Karabela’nın ihbarı ile mahalleye gelen polis ekipleri kaçamayan S.Ş.'yi yakaladı. Sorgusu yapılan S.Ş.’nin Dalama Mahallesi’nde yaşadığı ve çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı çok sayıda sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

TEK GECEDE 4 SOYGUN

Polis tarafından yapılan incelemede; sabıkalı hırsızın saat 02:30 sıralarında Serdaroğlu Mahallesi sakinlerinden Tahsin Erbaş’a, 04:50 sıralarında da Altıeylül Mahallesi'nde yaşayan Atıf Altıntaç’a ait iki eve girip soyduğu dördüncü evi soyarken de balkondan atlayıp kaçmak isterken yaralandığı için kaçamayıp yakalandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından emniyete götürülen S.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada, 3 adet cep telefonu, girdiği evlerden çaldığı 1115 lira nakit para ile girdiği evdeki bazı kişilere ait kimlikler ele geçirildi.

Yaralı hırsız sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanrak kısa süre önce salıverildiği cezaevine yeniden gönderildi.