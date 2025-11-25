Abone ol: Google News

Aydın'da bir genç, kız kardeşinin kafasına silah dayayınca gözaltına alındı: Şaka olduğunu söyledi

Efeler ilçesinde bir kafede yaşanan olay, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından tepkilere neden oldu. 20 yaşındaki M.Ö., kız kardeşinin yanına gittiği kafede kurusıkı tabancayı kardeşinin kafasına dayayarak “şaka” yapmak istedi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 22:08
Aydın'da bir genç, kız kardeşinin kafasına silah dayayınca gözaltına alındı: Şaka olduğunu söyledi
  • Aydın'da bir kafede M.Ö., kız kardeşine kurusıkı tabancayla şaka yaparken güvenlik kamerasına yakalandı.
  • Sosyal medyada tepkilere yol açan görüntüler sonrası M.Ö. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
  • M.Ö. ve kız kardeşi, savcılıkta olayın bir şaka olduğunu belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi'ndeki kafede yaşanan olayda, M.Ö.’nün tabancayı çıkarıp kardeşinin başına doğrulttuğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Genç kız kısa süreli panik yaşarken, çevredeki müşteriler de olayı şaşkınlıkla izledi.

VİDEO SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, izleyenlerin tepkilerine neden oldu.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, M.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"ŞAKA" YAPTIĞINI SÖYLEDİ

M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde “şaka yaptıklarını” söyledikleri öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan M.Ö., ifadesinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

