Aydın'da bir genç, kız kardeşinin kafasına silah dayayınca gözaltına alındı: Şaka olduğunu söyledi Efeler ilçesinde bir kafede yaşanan olay, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından tepkilere neden oldu. 20 yaşındaki M.Ö., kız kardeşinin yanına gittiği kafede kurusıkı tabancayı kardeşinin kafasına dayayarak “şaka” yapmak istedi.