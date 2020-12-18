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- Aydın'da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı
Aydın'da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı
Kuşadası ilçesi’nde, sahibinin bir gün önce tamir ettirdiği kamyonet alev alev yandı.
- İHA
- 18.12.2020 - 06:30
Aydın’ın Ege Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesi’nde meydana gelen olayda, Eser U.’ya ait 45 PA 2665 plakalı Volkswagen kamyonetten park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, alevlere kısa süre içerisinde müdahale etti.
BİR GÜN ÖNCE TAMİR ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Soğutma çalışmalarının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kamyonetin, bir gün önce İzmir’de bir oto tamir dükkanında şarj dinamosunun tamir edildiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.