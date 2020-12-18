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    Aydın'da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı

    Kuşadası ilçesi’nde, sahibinin bir gün önce tamir ettirdiği kamyonet alev alev yandı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 06:30
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    Aydın'da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı

    Aydın’ın Ege Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesi’nde meydana gelen olayda, Eser U.’ya ait 45 PA 2665 plakalı Volkswagen kamyonetten park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, alevlere kısa süre içerisinde müdahale etti.

    Aydın da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı #1

    BİR GÜN ÖNCE TAMİR ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

    Soğutma çalışmalarının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.

    Kamyonetin, bir gün önce İzmir’de bir oto tamir dükkanında şarj dinamosunun tamir edildiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

    Aydın da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı #2

    Aydın da bir gün önce tamir ettirdiği aracı yandı #3

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