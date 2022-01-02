Aydın'da bir hırsız, aynı günde girdiği evi iki kez soydu

Aydın'da bir hırsız, aynı günde girdiği evi iki kez soydu

Aydın'ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsız, bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.

SAATLER ÖNCE SOYUP ATEŞE VERDİĞİ EVE YENİDEN GİRDİ

Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLEN HIRSIZ YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık zanlısı F.O.’yu dün akşam saatlerinde yakaladı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.