Aydın'da bir kişi, geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Saat 11.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesinde meydana gelen olayda, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi Nail Sedan ve Esma Sedan iddia göre son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı.

BOŞANMAK İSTEDİ

Esma Sedan, kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Çıkan tartışmanın ardından Nail Sedan, pompalı tüfekle eşine ateş etti. Esma Sedan vicuduna isabet eden saçmalarla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşini yaralayan Nail Sedan ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Nail Sedan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın'da bir kişi, 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu VİDEO





