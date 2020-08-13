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    Aydın'da bir kişi ağaca asılı halde bulundu

    Efeler ilçesinde bir kişi yol kenarında bulunan su deposunun yanındaki ağaca asılı halde bulundu.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 04:12
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 04:12
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    Aydın'da bir kişi ağaca asılı halde bulundu

    Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, mahalle sakinleri su deposu yanındaki ağaçta bir kişinin asılı halde bulunduğunu görünce hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Aydın da bir kişi ağaca asılı halde bulundu #1

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada ağaçta asılı halde bulunan kişinin Mehmet Can Kartal (30) olduğunu belirledi.

    Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Aydın'da bir kişi ağaca asılı halde bulundu VİDEO


    Aydın da bir kişi ağaca asılı halde bulundu #2

    Aydın da bir kişi ağaca asılı halde bulundu #3

    Aydın da bir kişi ağaca asılı halde bulundu #4

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