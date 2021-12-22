Aydın'da bir kişi, internetten sipariş ettiği içkiyle öldü

Aydın'da bir kişi, internetten sipariş ettiği içkiyle öldü

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Ersöz, internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten içki siparişi verdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sahte içkiyi içen Ersöz, fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.