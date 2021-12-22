Euro
14.1038
-0.70%
Dolar
12.4401
-0.99%
Altın
719.7930
-0.05%
Borsa
1,804.15
-4.64%
Bitcoin
634.169
-5.29%
BTXN Coin
38.98
-0.56%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Aydın'da bir kişi, internetten sipariş ettiği içkiyle öldü

    Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Ersöz, internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendi.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 19:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da bir kişi, internetten sipariş ettiği içkiyle öldü

    Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten içki siparişi verdi.

    KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sahte içkiyi içen Ersöz, fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Aydın da bir kişi, internetten sipariş ettiği içkiyle öldü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir