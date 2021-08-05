Bölgede 3 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi ile tedbir amaçlı olarak bir mahalledeki bazı evlerin tahliye edilmesine karar verildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler ve Esençay mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda, salı günü saat 18.30 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek Karıncalı Dağı’na sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi.

Alevler, dün gece etkili olan rüzgarla yeniden yayıldı. Söndürme çalışmaları gece boyu devam etti.

"350 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Salı günü başlayan yangın, tüm müdahalelere rağmen henüz kontrol altına alınmış değil. Yaklaşık 350 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor.

Gerek hareketliliklerle gerek karadan orman işçileri STK ve vatandaşlar ile birlikte her türlü müdahale yapılıyor. Bizler de oluşturduğumuz kriz masası üzerinden konuyu yakından takip ediyoruz. Amacımız yangını kontrol altına alabilmektir. Çalışmalarımız devam ediyor.





“HER NOKTADA BİRÇOK TEDBİR ALINDI”

Şu aşamada yerleşim yerlerini çok tehdit eder boyutta değil. Yerleşim yerlerine yakın olan noktalarda özellikle önlemler alındı.

Uç noktalarda olan birkaç ev hasar gördü. Şu aşamada önemli bir sıkıntı gözükmüyor ama orman yangınlarında olmayacak demek de mümkün değil. Her noktada birçok tedbir alındı. Çalışmalarımız devam ediyor.”

Aydın'da bir mahallede kısmi tahliye VİDEO



KAYMAKAMLIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bozdoğan Kaymakamlığı ise bölgedeki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşadığımız orman yangınının bu gece yeniden parlayıp, Bereketli Mahallemizde bazı evlere 500 metre kadar yaklaşıp, artan rüzgarla Bereketli Mahallemizi ve Kahvederesi Yaylamızın Ballıpınar bölgesini tehdit eden duruma geldiğinden üzücü bir olay yaşamamak için Bereketli Mahallemizde yolun üstündeki evlerle Ballıpınar bölgesinin tahliye edilmesine gerek görülmüştür.

Karacasulu hemşehrilerimizin bu kararımızda da bizleri haklı bulacağını umarak, bu mahalle ve bölgelerimizde oturanların yangın kontrol altına alınıncaya kadar hayvanlarıyla birlikte konutlarından ayrılmasını bekliyoruz.”