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    Aydın’da bir müzikhole baskın: Kadınlar gizli bölmeden çıktı

    Bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, iş yerini bastı. Baskında gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadın yakalandı.
    • 22.10.2022 - 08:41
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    Aydın’da bir müzikhole baskın: Kadınlar gizli bölmeden çıktı

    Aydın’ın Nazilli ilçesi Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'ndaki bir işletmede, L.B isimli işverenin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbarı üzerine iş yerine saat 02.30 sıralarında baskın yapıldı.

    Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadın bulundu

    Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti.

    Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü.

    Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadınla karşılaştı.

    Müzikhol baskınında yabancı uyruklu kadınlar gizli bölmede yakalandı VİDEO

    Gizli bölmede yakalandılar

    DHA’nın haberine göre polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı.

    Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Aydın’da bir müzikhole baskın: Kadınlar gizli bölmeden çıktı #1


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