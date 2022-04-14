Aydın'da bir öğretmen pitbullun saldırısına uğradı

Aydın'da bir öğretmen pitbullun saldırısına uğradı

Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

Tehlikeli köpek ırkı sorunu can yakmaya devam ediyor.

Son olarak Aydın'da Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı.

Güçlükle uzaklaştırdılar

N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmen tedavi altına alındı

AA'nın aktardığına göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.