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Aydın'da bir şahıs polise ateş açtı

Aydın'da bir şahıs polise ateş açtı

Efeler ilçesinde aranan bir şahsı yakalamak için polis bir eve operasyon düzenledi. Şahıs evin çatısına çıkarak polise silahla iki el ateş etti.