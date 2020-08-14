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    Aydın'da bir şahıs polise ateş açtı

    Efeler ilçesinde aranan bir şahsı yakalamak için polis bir eve operasyon düzenledi. Şahıs evin çatısına çıkarak polise silahla iki el ateş etti.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 01:12
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    Aydın'da bir şahıs polise ateş açtı

    Aydın’ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, aranan bir şahıs için Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

    Polisleri gören şahıs bulunduğu evin çatısına çıkarak polise iki el ateş açtı. Şahsı yakalamak için olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

    Aydın da bir şahıs polise ateş açtı #1

    YAKINLARI POLİSE DİRENDİ

    Şahsı teslim etmek istemeyen yakınları polise direnirken, polis ekipleri şahsın yakınlarına müdahale etti.

    Polis Özel Harekat ekipleri şahsı yakalamak için operasyon başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Ayrıca evin çevresindeki sazlık alanda özel harekatın termal kamera ile tarama yaptığı öğrenildi.

    Aydın'da bir şahıs polise ateş açtı VİDEO


    Aydın da bir şahıs polise ateş açtı #2

    Aydın da bir şahıs polise ateş açtı #3

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