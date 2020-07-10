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    Aydın'da boş bir villada yangın çıktı

    Kuşadası ilçesinde boş bir villa gece saatlerinde yandı.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 04:18
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    Aydın'da boş bir villada yangın çıktı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi’nde gece saatlerinde boş bir villada dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Boş villada çıkan yangın mahalline birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

    ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

    Alevlere müdahale eden itfaiyeciler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alırken, villada kimsenin kalmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Aydın'da boş bir villada yangın çıktı VİDEO


    Aydın'da boş bir villada yangın çıktı #1

    Aydın'da boş bir villada yangın çıktı #2

    Aydın'da boş bir villada yangın çıktı #3

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