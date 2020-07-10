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- Aydın'da boş bir villada yangın çıktı
Aydın'da boş bir villada yangın çıktı
Kuşadası ilçesinde boş bir villa gece saatlerinde yandı.
- İHA
- 10.07.2020 - 04:18
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi’nde gece saatlerinde boş bir villada dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Boş villada çıkan yangın mahalline birçok itfaiye ekibi sevk edildi.
ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlere müdahale eden itfaiyeciler, alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alırken, villada kimsenin kalmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Aydın'da boş bir villada yangın çıktı VİDEO