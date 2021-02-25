Aydın'da boşandığı eşini bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Kardelen Lofçalı, ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Erencan K., boşandığı eşi 19 yaşındaki Kardelen Lofçalı’nın evine gitti.

Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Erencan K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalı’yı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLKESİ VAR

Tedaviye alınan Kardelen Lofçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Erencan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.