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- Aydın'da boşandığı eşini bıçakladı
Aydın'da boşandığı eşini bıçakladı
- DHA
- 25.02.2021 - 08:56
- Güncelleme : 25.02.2021 - 09:37
Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Erencan K., boşandığı eşi 19 yaşındaki Kardelen Lofçalı’nın evine gitti.
Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
3 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Erencan K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalı’yı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
HAYATİ TEHLKESİ VAR
Tedaviye alınan Kardelen Lofçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Erencan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.