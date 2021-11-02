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    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü

    Kuyucak ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla öldürdükten sonra, kafasına sıkarak kendi hayatına son verdi.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 22:42
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 22:52
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    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü

    Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Hüseyin Şentürk (72), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (70) ile konuşmak için evine gitti.

    Hüseyin Şentürk ile eşi arasındaki konuşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü.

    KARISINI VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

    Hüseyin Şentürk sinirlerine hakim olamayarak, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk’ü (50) vurarak olay yerinden ayrıldı. Hüseyin Şentürk olaydan sonra aracına binip mahalledeki pazar yerine giderek, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

    Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü VİDEO

    Aydın da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü #1

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Şentürk’ün pazar yerinde, Huriye Şentürk’ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Sevda Şentürk’ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Aydın da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü #2

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