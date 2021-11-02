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Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdü

Kuyucak ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla öldürdükten sonra, kafasına sıkarak kendi hayatına son verdi.