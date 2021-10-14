Daha önce eşinin yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a otomobiliyle çarpıp, sürükleyen Erdinç Aksoy gözaltına alındı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan Erdinç Aksoy, ayrılmak üzere olduğu eşinin daha öncesinde yanında gördüğü Şenol Yıldırım ile karşılaştı.

Bunun üzerine aracını Yıldırım'ın üzerine süren Erdinç Aksoy, Yıldırım'a çarpıp yerlerde sürükledi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Erdinç Aksoy olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye çarpan sürücü kamerada

SALDIRGAN EŞİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Polis ekipleri ise olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan 09 ACF 135 plakalı otomobili tespit etti. Şüpheli Aksoy, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı.

Aksoy'un polisteki işlemleri devam ediyor.