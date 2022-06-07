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    Aydın'da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

    Söke ilçesinde, buğday tarlasında çıkan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan yangında 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
    • 07.06.2022 - 21:44
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    Aydın'da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

    Aydın'ın Söke ilçesi Akçaya ile Pamukçular Mahalleleri arasındaki buğday tarlasında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

    İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    2 saatte kontrol altına alındı

    Yangına 1 helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.

    35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

    DHA'nın haberine göre yangında 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bu arada yangın alanında güvenlik önlemi alan astsubay düşerek ayağından yaralandı.

    Astsubay, silah arkadaşları ile söndürme çalışmalarını sürdüren görevliler tarafından sedye ile yangın bölgesinden uzaklaştırılarak sağlık ekibine teslim edildi.

    Aydın da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü #1

    Aydın da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü #2

    Aydın da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü #3

    Aydın da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü #4

    Aydın da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü #5

    Aydın da buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü #6


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