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    Aydın'da çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden biri koronavirüslü çıktı

    Dur ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamacayla yakalandı. Çalıntı olduğu motosikletin hırsızlık suçundan aranan sürücüsü gözaltına alınırken koronalı olan, sağlıkçılara teslim edildi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 07:35
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:14
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    Aydın'da çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden biri koronavirüslü çıktı

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Mobilpark ekipleri, şüphe üzerine dün saat 16.30 sıralarında Aydın-İzmir karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan 09 AZ 478 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

    Ancak motosikletin sürücüsü M.K. ihtara uymayarak yoluna devam etti, polis de peşine düştü.

    Yaşanan kovalamacayla motosiklet durduruldu.

    KARANTİNAYI İHLAL EDİP, ÇALINTI MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI

    Polisin motosikletin plakası üzerinden yaptığı sorgulamada 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi'nden çalındığı belirlendi.

    Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen M.K., gözaltına alındı. Arkasında yolculuk yapan O.M.'nin de koronavirüs testinin pozitif olduğu halde karantinayı ihlal ettiği tespit edildi.

    M.K. işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, O.M. ise İl Sağlık Müdürlüğü izolasyon ekiplerine teslim edildi.

    Aydın da çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden biri koronavirüslü çıktı #1

    Aydın da çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden biri koronavirüslü çıktı #2

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