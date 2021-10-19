Euro
10.8169
-0.31%
Dolar
9.2801
-0.54%
Altın
531.31
0.28%
Borsa
1.428
0.72%
Bitcoin
577.545
-0.43%
EXEN Coin
20.72
2.27%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Aydın'da cemevini soyan hırsız tutuklandı

    Yemekhane bölümünün penceresini zorlayarak girdiği cemevinin ses sitemlerini çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da cemevini soyan hırsız tutuklandı

    Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi binasından hırsızlık yapıldı.

    Cemevinin arka bahçesindeki yemekhane bölümünün penceresini zorlayarak içeri girdiği belirlenen hırsızın, cemevinin ses sistemi, kablolar ve mikrofonlarını çaldığı belirlendi.

    Cemevini sabah açan çalışanlar, hırsızlık olayını fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi.

    KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada kısa sürede hırsızlığı H.P. isimli şahsın yaptığını belirledi.

    TUTUKLANDI

    Yakalanarak göz altına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemelerde bulunarak cemevi yetkililerine teslim edildi.

    Aydın da cemevini soyan hırsız tutuklandı #1

    Aydın da cemevini soyan hırsız tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir