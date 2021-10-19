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- Aydın'da cemevini soyan hırsız tutuklandı
Aydın'da cemevini soyan hırsız tutuklandı
- İHA
- 19.10.2021 - 09:42
- Güncelleme : 19.10.2021 - 10:24
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi binasından hırsızlık yapıldı.
Cemevinin arka bahçesindeki yemekhane bölümünün penceresini zorlayarak içeri girdiği belirlenen hırsızın, cemevinin ses sistemi, kablolar ve mikrofonlarını çaldığı belirlendi.
Cemevini sabah açan çalışanlar, hırsızlık olayını fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi.
KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada kısa sürede hırsızlığı H.P. isimli şahsın yaptığını belirledi.
TUTUKLANDI
Yakalanarak göz altına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemelerde bulunarak cemevi yetkililerine teslim edildi.