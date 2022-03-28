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    Aydın’da cezaevi firarisi, babaannesinin evinde yakalandı

    Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü, babaannesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 05:35
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    Aydın’da cezaevi firarisi, babaannesinin evinde yakalandı

    Aydın'da cezaevinden firar eden hükümlü A.C, Meşrutiyet Mahallesi Tuna Caddesindeki babaannesinin evinde olduğunun belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN İKNA EDİLDİ

    Evin penceresinden kaçmaya çalışan zanlı, motosikletli yunus timlerinin ikna edilmesiyle aşağı indirildi.

    İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği operasyonla gözaltına alınan A.C. işlemleri için emniyete götürüldü.

    Aydın’da cezaevi firarisi, babaannesinin evinde yakalandı #1

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