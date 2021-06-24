Aydın'da çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

30 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bir galerinin çatısı çöktü. Çökme sonucu bazı otomobiller zarar gördü. Fırtınanın şiddeti çekilen karelere yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fırtına etkili oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere birçok mahallede ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle elektrik kesintileri meydana geldi. Bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

AĞAÇ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Arslanlı Mahallesi'nde karpuz yüklü traktörün üzerine devrilen bir ağaç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Organize sanayi bölgesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki Hüseyin Çamkır'a ait oto galerinin çatısı fırtına nedeniyle çöktü.

Çatı altında kalan üç araçta hasar meydana geldi.

Çöken çatının galeri önünde bulunan bir kamyonetin üzerine düşmesiyle iş yeri sahibi ile çalışanları şans eseri yara almadan kurtuldu.





"KAMYONET ÜZERİMİZE DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ"

Galeri sahibi Çamkır, o anları, "Aniden bir toz bulutu ve ardından fırtına geldi.

Biz arkadaşımla birlikte çatının altında oturuyorduk, büyük bir gürültünün ardından çatı çöktü, Allah'tan kamyonet vardı. Onun kasası çatının üzerimize düşmesini engelledi." dedi.