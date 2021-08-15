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    Aydın'da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü

    Didem ilçesinde çıkan yangında, 5 dönümlük makilik alan yandı. Alevler orman ekipleri, itfaiye ve vatandaşlar sayesinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya başlandı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 10:32
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    Aydın'da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü

    Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    Tutuşan kuru otlar, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler kısa süre içerisinde yayıldı.

    Alevlere ilk müdahaleyi ise bölge halkı yaptı.

    BÖLGEYE 3 İTFAİYE ARACI VE 5 ARAZÖZ GELDİ

    Alevlerin sönmemesi üzerine vatandaşlar, ekiplere haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Didim Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

    Aydın'da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü ViDEO

    Aydın da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü #1

    2 SAAT SONRA ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

    Söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.

    Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülürken, 5 dönüm makilik alan küle döndü.

    Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

    Aydın da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü #2

    Aydın da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü #3

    Aydın da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü #4

    Aydın da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü #5

    Aydın da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü #6

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