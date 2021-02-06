Aydın’da cinayet gibi kaza: 2 kişinin ölümüne neden oldu

Aydın’da cinayet gibi kaza: 2 kişinin ölümüne neden oldu

Aydın-İzmir otoban gişelerinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Cinayet gibi kazada, sürücü tutuklandı.

Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, İzmir istikametine gitmek üzere otobana girdiği sırada Aydın-İzmir gişelerindeki beton bariyere çarptı.

Kazayı gören otoban gişeleri uygulama noktasındaki görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarırken; sürücü Ali İlkimen (45), Havva Ovacıklı (65), Mehmet Ovacıklı (65) ve Davut Özkan (43) ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Davut Özkan ve hayati tehlikesi devam eden Mehmet Ovacıklı'nın tedavisi i se hastanede sürüyor.

Cinayet gibi kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın-İzmir otoban gişelerinde cinayet gibi kaza İZLE

SUÇLU BULUNAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası otoyoldaki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, 09 ACV 15 plakalı otomobilin gişe girişinde diğer otomobilin bir anda önüne kırarak sıkıştırıp kazaya sebebiyet verdiğini ve olay sonrası kaçtığını tespit etti.

Kimliği belirlenen ve yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur B., emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan Onur. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.